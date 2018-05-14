Россия и Иран согласовали позиции по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Москву, где обсудил с исполняющим обязанности министра иностранных дел России Сергеем Лавровым судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе после выхода из него Соединённых Штатов Америки. Лавров назвал ситуацию вокруг соглашения кризисной.