Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетил Москву, где обсудил с исполняющим обязанности министра иностранных дел России Сергеем Лавровым судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе после выхода из него Соединённых Штатов Америки. Лавров назвал ситуацию вокруг соглашения кризисной.
Россия и Иран согласовали позиции по ядерной сделке
Россия и Иран согласовали позиции по ядерной сделке
Сергей Лавров, и.о. министра иностранных дел РФ: "К сожалению, мы в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договорённости, как это происходит с СВПД, проблемой Иерусалима и целым рядом других соглашений".
Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Иран будет делать все, чтобы сохранить соглашение и гарантировать всем сторонам экономическую выгоду от сделки:
"Совместный всеобъемлющий план действий основан на принципе баланса интересов иранской стороны и Запада, включая Соединенные Штаты. После выхода из соглашения США этот баланс нарушен. Мы должны разобраться с тем, как мы теперь сможем защитить интересы иранского народа".
В субботу Зариф обсудил ситуацию вокруг ядерной сделки с китайской стороной. На 15 мая намечена его встреча с западноевропейскими участниками соглашения.