Колумбия выбирает президента страны

Колумбийцы голосуют в воскресенье, чтобы избрать нового президента для страны, общество которой расколото из-за перемирия с повстанцами ФАРК, согласно договорённости с властями в 2016 году. Эта сделка положила конец 50-летней истории вооруженного сопротивления левых повстанцев ФАРК.

Согласно опросам общественного мнения, первый раунд воскресного голосования, вероятно, закончится выходом во второй тур (17 июня) Густаво Петро, ​​восходящей звезды левого фланга, и Ивана Дуке, консервативным сторонником жесткой линии.

Рейтинг популярности президента Хуана Мануэля Сантоса снизился с более чем 80% в 2010 году до менее чем 15% сегодня. Его главное карьерное достижение - хрупкое перемирие с ФАРК, успех которого зависит от конечного результата.

Вооруженное противостояние, которое длилось более пяти десятилетий, унесло жизни более четверти миллиона человек, а миллионы колумбийцев заставило покинуть родные края.

Среди кого выбирают колумбийцы?

Кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро выступает перед сторонниками Либеральной партии во время встречи в столице Колумбии, Боготе - 22 мая 2018 г. REUTERS / Henry Romero

Сторонник бывшего венесуэльского лидера Уго Чавеса, бывший партизан и экс-мэр Боготы, Густаво Петро, стал главным критиком консервативной колумбийской элиты.

Петро - бывший член повстанческой группировки М-19, похоже, - единственный кандидат левого фланга, способный достичь второго раунда. Черпая вдохновение в традициях латиноамериканских борцов с империализмом, Петро предлагает экспроприацию крупных землевладений и переход от нефтезависимой экономики к экспорту авокадо.

Хотя он старается не афишировать своё партизанское прошлое, многие видят его восхождение в политике как символический переход Колумбии от вооруженного конфликта к многопартийной демократии.

Кандидат в президенты от правого крыла Иван Дуке на митинге в Боготе, 23 мая 2018 г. REUTERS / Jaime Saldarriaga

В последние месяцы лидером опросов стал Иван Дюке из партии Демократического Центра, которого поддерживают от 35 до 41% граждан. Его сторонники поддерживает бывшего президента Альваро Урибе, основного критика мирного соглашения с ФАРК.

Дуке хочет, чтобы условия соглашения с ФАРК были пересмотрены: многие в Колумбии считают, что оно слишком благосклонно к бывшим повстанцам.

Серхио Фахардо из левоцентристской коалиции Колумбии - бывший мэр Медельина и губернатор штата. Университетского профессора Фахардо считают умеренным кандидатом.

Герман Варгас Ллерас - бывший вице-президент Колумбии в период лидерства Хуана Мануэля Сантоса (2014 - 2017). Несмотря на его попытки дистанцироваться от непопулярного лидера страны, поддержка Ллераса со стороны населения постоянно снижается.

Умберто де ла Калье вёл переговоры с ФАРК от имени правительства, доведя их до мирного соглашения, ярым защитником которого он с тех пор и остаётся. Но избирательная кампания не дала ощутимых результатов и рейтинг поддержки этого 72-летнего политика остаётся в пределах 5%.

Какое влияние окажет на голосование мирное соглашение с ФАРК?

Мирное соглашение, подписанное с повстанцами ФАРК, положило конец полувековому вооруженному противостоянию. Но его судьба зависит от того, кто победит на выборах. Колумбийское общество радикальным образом разделено на его сторонников и критиков.

"Иван Дуке из партии Демцентра стоит на позициях крайне правого идеологического фронта, - рассказал в интерьвью euronews политический аналитик Ариэль Авила, - Его поддерживают христианские партии, религиозные фанатики, а его заявления о «реформировании» мирного процесса фактически означают его упразднение, а не дальнейшую реализацию."

"Проблема не в том, что ФАРК может снова взяться за оружие. Повстанческие фракции могут и дальше развиваться, но я не верю, что командиры ФАРК вернутся "в строй". Большая проблема тут в том, что Колумбия будет обречена жить под новым натиском насилия," - говорит Авила.

Густаво Петро и три других кандидата, напротив, заявили, что намерены соблюдать соглашение с ФАРК.

Предвыборные дебаты в Колумбии. Reuters

Какие ещё проблемы в стране?

Мир в стране - ключевой вопрос, учитывая боевое прошлое Колумбии. Но предвыборная кампания изобиловала дебатами и по другим вопросам, которые для многих не менее важны.

Безопасность, здравоохранение, образование, экономика и окружающая среда - всё это сегодня на повестке дня. Многие в Колумбии видят проблемы неравенства и коррупции в политике как благодатную почву для гражданского конфликта, и эти проблемы нуждаются в неотложном решении.

Все кандидаты обещают бороться с коррупцией и кумовством, хотя многочисленные заявления кандидатов вряд ли убедят избирателей, что те намерены серьёзно бороться с коррупцией, исполняя свои обещания: жёсткая позиция в риторике ещё не означает жёсткую позицию после избрания.

Как влияет на голосование положение в Венесуэле?

Официальные данные свидетельствуют о том, что более 660.000 венесуэльцев пересекли границу и на полулегальном положении живут в Колумбии, а некоторые считают, что их реальное количество превышает миллион. Они бегут из Венесуэлы из-за царящего там экономического хаоса, где после недавних внеочередных выборов, продолжилось правление президента Николаса Мадуро.

Согласно недавнему опросу, более 50% колумбийцев опасаются, что их страна "может в будущем оказаться в той же ситуации, что и Венесуэла". В сущности, это главный аргумент "урибистов" из консервативного лагеря Урибе-Дюке: они указывают на то, что если их оппонент Густаво Петро выиграет выборы, Колумбия ступит на тернистый путь к тому, чтобы стать "второй Венесуэлой".

Критики Петро сетуют на то, что он вовремя не дистанцировался от Чавеса. В марте его кортеж подвергся нападению вблизи венесуэльской границы, после чего эхо этого насилия передалось всей избирательной кампании.