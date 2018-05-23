Колумбийцы голосуют в воскресенье, чтобы избрать нового президента для страны, общество которой расколото из-за перемирия с повстанцами ФАРК, согласно договорённости с властями в 2016 году. Эта сделка положила конец 50-летней истории вооруженного сопротивления левых повстанцев ФАРК.
Колумбия выбирает президента страны
Колумбия выбирает президента страны
Согласно опросам общественного мнения, первый раунд воскресного голосования, вероятно, закончится выходом во второй тур (17 июня) Густаво Петро, восходящей звезды левого фланга, и Ивана Дуке, консервативным сторонником жесткой линии.
Рейтинг популярности президента Хуана Мануэля Сантоса снизился с более чем 80% в 2010 году до менее чем 15% сегодня. Его главное карьерное достижение - хрупкое перемирие с ФАРК, успех которого зависит от конечного результата.
Вооруженное противостояние, которое длилось более пяти десятилетий, унесло жизни более четверти миллиона человек, а миллионы колумбийцев заставило покинуть родные края.
Среди кого выбирают колумбийцы?
Сторонник бывшего венесуэльского лидера Уго Чавеса, бывший партизан и экс-мэр Боготы, Густаво Петро, стал главным критиком консервативной колумбийской элиты.
Петро - бывший член повстанческой группировки М-19, похоже, - единственный кандидат левого фланга, способный достичь второго раунда. Черпая вдохновение в традициях латиноамериканских борцов с империализмом, Петро предлагает экспроприацию крупных землевладений и переход от нефтезависимой экономики к экспорту авокадо.
Хотя он старается не афишировать своё партизанское прошлое, многие видят его восхождение в политике как символический переход Колумбии от вооруженного конфликта к многопартийной демократии.
В последние месяцы лидером опросов стал Иван Дюке из партии Демократического Центра, которого поддерживают от 35 до 41% граждан. Его сторонники поддерживает бывшего президента Альваро Урибе, основного критика мирного соглашения с ФАРК.
Дуке хочет, чтобы условия соглашения с ФАРК были пересмотрены: многие в Колумбии считают, что оно слишком благосклонно к бывшим повстанцам.
Серхио Фахардо из левоцентристской коалиции Колумбии - бывший мэр Медельина и губернатор штата. Университетского профессора Фахардо считают умеренным кандидатом.
Герман Варгас Ллерас - бывший вице-президент Колумбии в период лидерства Хуана Мануэля Сантоса (2014 - 2017). Несмотря на его попытки дистанцироваться от непопулярного лидера страны, поддержка Ллераса со стороны населения постоянно снижается.
Умберто де ла Калье вёл переговоры с ФАРК от имени правительства, доведя их до мирного соглашения, ярым защитником которого он с тех пор и остаётся. Но избирательная кампания не дала ощутимых результатов и рейтинг поддержки этого 72-летнего политика остаётся в пределах 5%.
Какое влияние окажет на голосование мирное соглашение с ФАРК?
Мирное соглашение, подписанное с повстанцами ФАРК, положило конец полувековому вооруженному противостоянию. Но его судьба зависит от того, кто победит на выборах. Колумбийское общество радикальным образом разделено на его сторонников и критиков.
"Иван Дуке из партии Демцентра стоит на позициях крайне правого идеологического фронта, - рассказал в интерьвью euronews политический аналитик Ариэль Авила, - Его поддерживают христианские партии, религиозные фанатики, а его заявления о «реформировании» мирного процесса фактически означают его упразднение, а не дальнейшую реализацию."
"Проблема не в том, что ФАРК может снова взяться за оружие. Повстанческие фракции могут и дальше развиваться, но я не верю, что командиры ФАРК вернутся "в строй". Большая проблема тут в том, что Колумбия будет обречена жить под новым натиском насилия," - говорит Авила.
Густаво Петро и три других кандидата, напротив, заявили, что намерены соблюдать соглашение с ФАРК.
Какие ещё проблемы в стране?
Мир в стране - ключевой вопрос, учитывая боевое прошлое Колумбии. Но предвыборная кампания изобиловала дебатами и по другим вопросам, которые для многих не менее важны.
Безопасность, здравоохранение, образование, экономика и окружающая среда - всё это сегодня на повестке дня. Многие в Колумбии видят проблемы неравенства и коррупции в политике как благодатную почву для гражданского конфликта, и эти проблемы нуждаются в неотложном решении.
Все кандидаты обещают бороться с коррупцией и кумовством, хотя многочисленные заявления кандидатов вряд ли убедят избирателей, что те намерены серьёзно бороться с коррупцией, исполняя свои обещания: жёсткая позиция в риторике ещё не означает жёсткую позицию после избрания.
Как влияет на голосование положение в Венесуэле?
Официальные данные свидетельствуют о том, что более 660.000 венесуэльцев пересекли границу и на полулегальном положении живут в Колумбии, а некоторые считают, что их реальное количество превышает миллион. Они бегут из Венесуэлы из-за царящего там экономического хаоса, где после недавних внеочередных выборов, продолжилось правление президента Николаса Мадуро.
Согласно недавнему опросу, более 50% колумбийцев опасаются, что их страна "может в будущем оказаться в той же ситуации, что и Венесуэла". В сущности, это главный аргумент "урибистов" из консервативного лагеря Урибе-Дюке: они указывают на то, что если их оппонент Густаво Петро выиграет выборы, Колумбия ступит на тернистый путь к тому, чтобы стать "второй Венесуэлой".
Критики Петро сетуют на то, что он вовремя не дистанцировался от Чавеса. В марте его кортеж подвергся нападению вблизи венесуэльской границы, после чего эхо этого насилия передалось всей избирательной кампании.