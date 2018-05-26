Президентские выборы в Колумбии определят судьбу мира, заключённого правительством с повстанцами ФАРК, и экономическую модель, по которой страна будет развиваться в ближайшие годы. Все кандидаты обещают победить безработицу, преступность и коррупцию – но совершенно разными, даже противоположными методами.
Колумбия накануне президентских выборов
Колумбия накануне президентских выборов
Главные соперники: правый кандидат Иван Дуке, соратник бывшего президента Альваро Урибе, непримиримого врага ФАРК, и левый кандидат Густаво Петро, бывший революционер из партизанского "Движения 19 апреля". Согласно опросам, больше шансов у Дуке, но даже второе место для левого кандидата – беспрецедентный случай в истории Колумбии.
Сандра Борда, колумбийский политолог: "Сейчас, благодаря окончанию вооружённого конфликта, левый кандидат оказался на втором месте по популярности, что очень необычно для колумбийской политики. У нас никогда левая политическая партия не оказывалась настолько близка к победе на выборах".
Мир, установившийся в стране полгода назад в результате подписания соглашения президентом Хуаном Мануэлем Сантосом и лидером ФАРК Тимолеоном Хименесом, остается хрупким. Переговоры о разоружении другой повстанческой группировки, "Армии национального освобождения", продвигаются трудно.