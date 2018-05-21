Перспектива формирования нового итальянского правительства так называемых евроскептиков уже вызвало тревогу в Брюсселе и некоторых европейских столицах. Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр и лидер Европейской народной партии немецкий евродепутат Манфред Вебер напомнили Италии о необходимости соблюдения обязательств, взятых страной перед ЕС относительно борьбы с задолженностью. На что лидер "Лиги" Маттео Сальвини ответил, что "им лучше заниматься собственными странами, а о благе итальянцев позаботится новое правительство".
Италии напомнили о задолженности
Италии напомнили о задолженности
В то же время инвесторы также негативно отреагировали на предложенную экономическую программу будущего итальянского коалиционного правительства.
Главный экономист банка ING-DIBA Карстен Бжески:
"Даже если коалиция оказалась не слишком радикальной с точки зрения рынков, Брюссель и Берлин столкнется с новыми спорами о правильной финансовой политике. Столкнутся сторонники "жесткой экономии", за которую выступает Германия, и сторонники увеличения инвестиций с помощью дефицитного финансирования. Очень вероятно, что это дискуссия снова возникнет, а вместе с ней и кризис в еврозоне".
Тем временем рейтинговое агентство Fitch предупредило, что может понизить кредитный рейтинг Италии.