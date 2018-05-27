Конте отказался возглавить правительство Италии

Политический кризис в Италии набирает обороты. Джузеппе Конте отказался возглавить правительство из-за разногласий о составе кабинета. Об этом он сам объявил после встречи с президентом Серджо Маттареллой, который отверг кандидатуру 82-летнего экономиста-евроскептика Паоло Савоны на пост министра экономики.

Маттарелла заявил, что как гарант Конституции не может ставить под угрозу будущее Италии и членство в ЕС одной из стран-основателей союза: «Отсутствие уверенности в нашей политике в отношение евро беспокоит инвесторов, итальянских и зарубежных капиталовладельцев, — тех, кто вкладывал в облигации нашей страны и в наши компании. Потери на рынках день за днём выжигают ресурсы и сбережения наших предприятий, а также тех, кто в них инвестировал».

Маттарелла пообещал в ближайшее время принять решение о досрочных выборах, а в понедельник он встречается с бывшим чиновником МВФ Карло Коттарелли: его называют потенциальным главой технического правительства.

В коалиции негодуют. «Зачем нужны голосования, если решают рейтинговые агентства?» — возмутился лидер «Движения пяти звёзд» Луиджи ди Майо, назвав решение Маттареллы неприемлемым. Он призвал объявить главе государства импичмент. Лидер партии «Лига» Маттео Сальвини намекнул, что президент мог помешать формированию правительства под давлением неких сторонних сил.