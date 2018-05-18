Принц Гарри и Меган Маркл: ночь перед свадьбой

Добро пожаловать в Виндзор. До свадьбы года остается совсем немного. Жених и невеста встретятся в полдень, 19 мая, по летнему британскому времени в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Все должно пройти без сучка и задоринки - за событием будут наблюдать миллионы людей по всему миру. Ранее поклонники узнали, кто в итоге поведет Меган Маркл к алтарю.

"Мне Жаль Меган, что ее отец не сможет быть там. Конечно, мы желаем ему самого лучшего. Но здоровье - на первом месте. Не имеет значения, была бы это ее мать, или принц Чарльз, я думаю, это будет хороший день", - говорит поклонница королевской семьи.

Свой последний день перед свадьбой жених провел в окружении Уильяма. С ним, а также Кейт и их старшими детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, уже познакомилась мать Меган. Именно с ней невеста осталась в шикарном отеле Cliveden House неподалеку от Виндзорского замка.

Жених и невеста проедут по городу в лимузинах, их будет сопровождать полиция. Порядок обеспечат около 250 полицейских.

Свадьба стала главным общественным событием в Братании. 33-летний принц Гарри - шестой в списке наследников британского престола. Американской актрисе Меган Маркл 36, она уже была в браке с канадским кинопродюссером Тревором Энгельсоном, правда союз распался спустя два года.

Хоть и "принцессой Меган" актриса не станет, вполне вероятно, что у нее появится новое имя - Ее Королевское Высочество принцесса Генри Уэльская, по имени будущего мужа.