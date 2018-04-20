Эти энергичные спаниели вовсе не на прогулке: собачки проверяют, нет ли взрывных устройств и прочих опасных предметов в Виндзоре, где скоро состоится свадьб принца Гарри. Проверяются и телефонные будки, и канализационные люки. Обнюхиванию с помощью чувствительного собачьего носа подлежит практически все.
Свадьба принца и меры безопасности
Свадьба принца и меры безопасности
Хватает дел и полицейским. По всему периметру туристической пешеходной зоны будут установлены бетонные барьеры, обысканы все магазины и иные здания.
Ну а среди гуляющих по улицам городка можно будет много служителей порядка, но в штатском.
Свадьба, к которой готовится Британия и весь мир, должна пройти без сучка и без задоринки.