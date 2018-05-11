США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты расширили санкции против Ирана. Американское Министерство финансов внесло в черный список шесть иранских граждан, которые по мнению Вашингтона, играют важную роль в финансировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также под санкции попали три иранские компании, занимающиеся валютными операциями.

Как сообщил министр финансов США Стивен Мнучин, эта сеть "конвертировала сотни миллионов долларов" через через Объединенные Арабские Эмираты для финансирования деятельности наиболее элитного иранского военного формирования.

"Иранский режим и его Центробанк злоупотребляли доступом к организациям в ОАЭ с целью приобрести американские доллары. Мы полны решимости ликвидировать денежные потоки КСИР, где бы они ни находились и куда бы ни направлялись", - отметил Стивен Мнучин.

Корпус стражей Исламской революции был основан в 1979 году для проведения спецопераций. Его подразделения принимали участие в ирано-иракской войне, а сегодня активно действует в Сирии.

Отметим, что на этой неделе Израиль нанес серию воздушных ударов по в Сирии, целью которых были именно иранские военные формирования.

Президент Дональд Трамп во вторник объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции.

Американский Минфин уже сообщил, что с 7 августа 2018 года "правительство Соединенных Штатов вновь введет ограничения в отношении покупки или приобретения долларовых банкнот правительством Ирана" в связи с выходом Вашингтона из сделки по ядерной программе Тегерана.