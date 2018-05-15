Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» принял окончательное решение о прекращении деятельности в Венгрии, на родине миллиардера. Штаб-квартира организации будет перенесена из Будапешта в Берлин. В заявлении фонда сказано, что это стало следствием «всё более репрессивной атмосферы» в стране.
Фонд Сороса решил уйти из Венгрии
Фонд Сороса решил уйти из Венгрии
«Открытое общество» ранее анонсировало уход из Венгрии в случае принятия нового закона об ограничениях для некоммерческих организаций.
Обсуждение инициативы, которую неформально называют «Стоп Сорос», сопровождалось информационной кампанией с критикой миллиардера и его проектов. Премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что положит конец деятельности фонда. Власти обвиняют НКО в создании угрозы национальной безопасности из-за программ, которые помогают мигрантам легализоваться в Евросоюзе.
Закон собираются принять в ближайшее время. Он, помимо прочего, упрощает высылку из страны иностранных сотрудников НКО и вводит 25-процентный налог на финансирование таких организаций из-за рубежа. В фонде Сороса говорят, что это фактически ставит крест на работе многих НКО.
Фонд Джорджа Сороса финансирует в Венгрии широкий спектр проектов. Помимо поддержки мигрантов речь идёт о спонсировании программ, связанных с распространением демократических ценностей, об образовании и о социальной помощи.