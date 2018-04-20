Фонд Сороса грозится уйти из Венгрии, если там будет принят нашумевший закон о некоммерческих организациях. Речь идёт об ограничении деятельности правозащитников, которые занимаются защитой прав беженцев и помогают мигрантам добиваться политического убежища.
Фонд Сороса выживают из Венгрии
Фонд Сороса выживают из Венгрии
Представитель фонда «Открытое общество» Чаба Чонтос обвиняет власти в создании атмосферы ненависти к Джорджу Соросу и его организациям. «Многие из наших активистов венгры, — говорит Чонтос. — Я уверен, что наши венгерские сотрудники не менее ответственные граждане, чем их соотечественники. Кампания ненависти, развязанная властями, делает их врагами народа».
Премьер Виктор Орбан неоднократно заявлял о желании закрыть фонд Сороса, при поддержке которого он получал образование. Работу правозащитников с мигрантами и деятельность неправительственных организаций он называл «опасной». Орбан возлагает на Сороса ответственность за усугубление миграционного кризиса.
Правозащитники говорят, что уход фонда Сороса навредит прежде всего простым гражданам, ведь финансирования могут лишиться, например, некоммерческие организации, которые помогают инвалидам.
Как рассказывает корреспондент «Евроньюс» Ач Габор , в ходе недавнего опроса большинство активистов НКО признались, что напуганы атмосферой в обществе. «Они уверены, что нельзя надеяться на поддержку лишь одного Сороса. В НКО надеются на большую помощь со стороны ЕС в будущем».