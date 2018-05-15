Реакция ЕС на события в Иерусалиме и Газе

Евросоюзу приходится быстро корректировать свою позицию по Ближнему Востоку в связи с эскалацией там напряженности и резкими заявлениями конфликтующих сторон.

В министерство иностранных дел Бельгии была вызвана посол Израиля Симона Франкель после того, как она назвала террористами 55 палестинцев, убитых во время демонстрации в секторе Газа. Их акция была связана с переносом американского посольства в Иерусалим.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила в Брюсселе:

«Мы считаем реалистичным, чтобы Иерусалим стал столицей как государства Израиль, так и Государства Палестины».

Палестинский представитель в ЕС и Бельгии заявил, Соединенные Штаты необъективно относятся к процессу урегулирования, поскольку занимают сторону Израиля, и их должен заменить Евросоюз:

«Европейский союз может сыграть роль честного посредника между палестинцами и израильтянами для достижения мира, - сказал Абдальрахим аль-Фарра. - Реальные действия Европы должны начаться с немедленного признания Палестинского государства».

Но в Европарламенте нет единства по этому вопросу. Депутат от бельгийских социал-демократов сомневается в том, что ЕС способен на быстрые и решительные шаги:

«В Евросоюзе 28 членов, которым трудно говорить одним голосом об израильско-палестинском конфликте и об обращении Израиля с палестинцами из Газы, - сказала Мария Арена. - Европейское посредничество на Ближнем Востоке пока не может быть заменой американского. Нам нужно выработать новую геополитическую стратегию».

Израиль отказывается от посредничества Евросоюза, поскольку считает его позицию про-палестинской. Могерини принимает лидеров двух сторон, Биньямина Нетаньяху и Махмуда Аббаса, одного за другим и по одинаковому протоколу.