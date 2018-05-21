Парагвай официально перенёс своё посольство в Израиле в Иерусалим. На торжественную церемонию открытия приехал президент латиноамериканской республики Орасио Картес. Он назвал Израиль «страной, которая мужественно защищает своё право жить в мире и строить достойное, процветающее государство». В церемонии участвовал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Парагвай глава правительства объявил лучшим другом Израиля и поблагодарил за поддержку на международной арене.
Парагвай открыл посольство в Иерусалиме
Парагвай открыл посольство в Иерусалиме
Дипмиссия Парагвая разместилась рядом с посольством Гватемалы, которая вслед за США так же перенесла своё представительство в Иерусалим. В Палестине появление уже трёх официальных посольств на спорной территории называют преступлением против международного права и нарушением резолюций ООН.