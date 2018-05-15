Лига Европы: финальное сражение

Уже сегодня в финале Лиги Европы встретятся мадридский "Атлетико" и "Марсель". Предыдущая стадия турнира для французской команды выдалась непростой. У себя дома марсельцы отправили в ворота "Лейпцига" два мяча. Немецкая команда тогда ничего не смогла противопоставить соперникам. Зато к 90-ой минуте ответного матча счет уже было 2:0 в пользу Лейпцига. Решающий гол марсельцы забили в дополнительное время.

Руди Гарсия, главный тренер "Марселя": "Мы все хотим идти тем же путем, что и наши знаменитые предшественники. Мы знаем, что это будет очень трудно. Это своего рода вызов для нас. А потому ценность Кубка, если мы сможем его завоевать, будет для нас еще выше".

Фото: REUTERS/Vincent Kessler

"Атлетико" за путевку в финал боролся с "Арсеналом". Первый матч завершился с равным счетом. Во второй игре мадридцы забили лишь один безответный мяч, благодаря которому и вышли в финал турнира.

В Лиге Европы у "Атлетико" достижений больше, чем у их соперников. Если "Марсель" пока не может похвастаться ни одной победой, то мадридцы меньше чем за 10 лет дважды завоевывали трофей.

Фото: REUTERS/Vincent Kessler

Диего Симеоне, главный тренер "Атлетико": "Нам нельзя забывать о скромности. При этом надо продолжать упорно работать. Нам нужно свести к минимуму угрозу со стороны нападения "Марселя". Эта команда работает очень хорошо. Она показала отличные результаты в Лиге Европы и во французском чемпионате".

Финал турнира пройдет при повышенных мерах безопасности. На страже порядка в этот день будут стоять 1200 полицейских – в два раза больше, чем в дни матчей чемпионата Европы.