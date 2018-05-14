"Ювентус" сохранит чемпионский титул

«Ювентус» в седьмой раз подряд стал чемпионом Италии, сыграв вничью с «Ромой». Нулевой результат позволил на решающие четыре очка оторваться от ближайшего соперника в общем зачёте — «Наполи», — теперь лидерство туринского клуба неоспоримо. Фанаты «чёрно-белых» по всей стране встретили финальный свисток ликованием.

«Ювентус» продлил рекордную серию в Италии и повторил рекорд «Лиона», который семь лет подряд удерживал первенство во французском чемпионате. Кроме того, туринцы сохранили тренера Массимилиано Аллегри. Если верить публикациям, его хотели приобрести «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен», но сам наставник «Старой синьоры» опроверг слухи о предстоящем переходе. «Если меня не уволят, я вижу себя в "Ювентусе" и в следующем году», — сказал Аллегри.

Заключительный матч чемпионата «Ювентус» проведёт в субботу с Вероной, которая занимает предпоследнее место в турнирной таблице.