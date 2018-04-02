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Лига чемпионов: "Ювентус" попытается взять реванш

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Лига чемпионов: "Ювентус" попытается взять реванш

Лига чемпионов: "Ювентус" попытается взять реванш
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Во вторник зрителей Лиги чемпионов ждет повторение прошлогоднего финала: "Реал" в 1/4 встретится с "Ювентусом". В предыдущем туре подопечные Зинедина Зидана обыграли ПСЖ. По итогам двух матчей счет составил 5:2. Притом в последней игре нападающий "Реала" Криштиану Роналду установил очередной рекорд: он пока единственный футболист, которому удалось забить во всех матчах Лиги чемпионов в течение одного сезона.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Этот турнир - последний шанс для "сливочных" завоевать хоть один титул в нынешнем году. В Испании положение у "Реала" тяжелое: чемпионат и Кубок страны уже упущены, идущая на четвертом месте "Валенсия" отстает от мадридского клуба лишь на одной очко. Впрочем, ко встрече с "Ювентусом" прошлогодний победитель турнира подходит в неплохой форме: все мартовские матчи с участием "Реала" закончились в пользу подопечных Зидана.

Туринцы в 1/8 финала оставили позади "Тоттэнхэм", который на групповом этапе опередил королевский клуб. В чемпионате страны конкуренцию "Ювентусу" может составить только "Наполи" (сейчас команда Массимилиано Аллегри опережает неаполитанцев на четыре очка).

Во вторник борьбу за выход в полуфинал начнут также "Севилья" и "Бавария". На предыдущем этапе немцы одолели турецкий "Бешишкташ". Да и в национальном чемпионате у "Баварии" дела идут хорошо: ближайшего соперника - "Шальке" - она опережает на 17 очков.

Фото: REUTERS/Murad Sezer

"Севилья" на пути к четвертьфиналу обыграла "Манчестер Юнайтед", но в чемпионате Испании она лишь шестая. Так что единственная возможность для этой команды сыграть в Лиге чемпионов в следующем году - это победить в нынешнем сезоне.