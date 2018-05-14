У стен посольства неспокойно

Открытие посольства США в Иерусалиме вызвало негативную реакцию во многих странах, в первую очередь арабских и мусульманских. В Москве выразили опасение ростом напряжённости в регионе.

Не обошлось без акций протеста и потасовок у самого́ диппредставительства. Там собрались около двухсот граждан Израиля — как евреев, так и арабов, включая депутатов Кнессета.

«Иерусалим — палестинский, для нас неприемлемо подобное вмешательство с целью объединения под суверенитетом Израиля. Нетаньяху и Трамп хотят показать миру, что все кругом празднуют — но это совсем не так, учитывая бойню на границе Сектора Газа».

«Самое, по-моему, главное — подчеркнуть, что мы говорим от имени всё растущего числа израильтян и евреев всего мира, которые понимают неэтичность и нежизнеспособность оккупации и хотя тстроить с палестинцами совместное будущее, на основе справедливости, свободы и человеческого достоинства».

Закончилась демонстрация вмешательством полиции: стражи порядка разогнали манифестантов, задержав 14 человек. По словам представителей правоохранительных органов, участники акции протеста «не удержались в рамках, согласованных с полицией».