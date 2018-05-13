Манчини уходит из "Зенита"

Футбольный клуб "Зенит" досрочно расторг контракт с главным тренером Роберто Манчини. Как говорится в официальном заявлении, стороны смогли прийти к соглашению, никаких компенсаций выплачиваться не будет. Контракт прекратит свое действие с понедельника. По словам итальянского специалиста, решение покинуть этот пост он принял еще три месяца назад. Во многом причиной этого, как сказал тренер, были семейные обстоятельства. другая версия. Но есть другая версия. Итальянские СМИ сообщают, что в скором времени Манчини может вернуться на родину, чтобы возглавить сборную страны.