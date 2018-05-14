Роберто Манчини возглавит сборную Италии по футболу. Ожидается, что официальное представление главного тренера состоится уже во вторник. В воскресенье стало известно, что Манчини досрочно прекратил контракт с питерским «Зенитом». Тогда как раз и высказывалась версия о том, что ему предложили высокий пост, хотя официальной причиной были «семейные обстоятельства».
Манчини возглавил сборную Италии
Манчини возглавил сборную Италии
Его предшественник Джампьеро Вентура ушёл в отставку после того, как «Скуадра адзура» не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира — впервые за 60 лет. Поиск ново го наставника затянулся настолько, что свой пост покинул и глава Федерации футбола Италии.
Манчини ранее тренировал итальянские «Фиорентину», «Лацио» и «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай». В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Кубок Италии, по разу — чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.