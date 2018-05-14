Манчини возглавил сборную Италии

Роберто Манчини возглавит сборную Италии по футболу. Ожидается, что официальное представление главного тренера состоится уже во вторник. В воскресенье стало известно, что Манчини досрочно прекратил контракт с питерским «Зенитом». Тогда как раз и высказывалась версия о том, что ему предложили высокий пост, хотя официальной причиной были «семейные обстоятельства».