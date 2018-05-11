На фоне сообщений о подготовке американских санкций против Ирана цены на нефть закрепились на самом высоком за последние годы уровне. В Bank of America ожидают, что в обозримой перспективе будет преодолён барьер в 100 долларов за барель, — сообщает Bloomberg. Для некоторых стран-потребителей этот рост может оказаться болезненным.
Нефть дорожает из-за разногласий вокруг Ирана
Нефть дорожает из-за разногласий вокруг Ирана
По словам директора центра американской экономии Китайской академии социальных наук Сяо Ляна, подорожание энергоносителей снизит темпы роста мировой экономики, которая ещё «борется за выход из тени экономического кризиса».
На котировки влияют и решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Представители стран-участниц организации планируют обсудить новые квоты в конце мая. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби не исключил, что на фоне иранского кризиса объёмы добычи могут быть увеличены.