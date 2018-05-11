Нефть дорожает из-за разногласий вокруг Ирана

На фоне сообщений о подготовке американских санкций против Ирана цены на нефть закрепились на самом высоком за последние годы уровне. В Bank of America ожидают, что в обозримой перспективе будет преодолён барьер в 100 долларов за барель, — сообщает Bloomberg. Для некоторых стран-потребителей этот рост может оказаться болезненным.