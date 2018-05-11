Навальный вновь готов обратиться в ЕСПЧ

Российский оппозиционер был задержан на минувшей неделе за организацию несанкционированного митинга в Москве и неповиновение сотрудникам полиции.

Навальному может грозить наказание в виде двух месяцев административного ареста или штраф. Однако он уже заявил, что в любом случае опротестует приговор в Европейском суде по правам человека.

"Они знают, что мы обжалуем каждое дело в ЕСПЧ, поэтому они решили соблюсти формальные шаги, но к итогам решения это не относится", - сказал Навальный журналистам после заседания.

5 мая в Москве и десятках других городов России прошли массовые акции протеста под лозунгом "Он нам не царь". Манифестации были приурочены к инаугурации Владимира Путина на четвертый в совокупности президентский срок. За участие в акциях по всей страны были задержаны более 1,5 тысяч человек.