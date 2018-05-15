Алексей Навальный будет отбывать 30 суток административного ареста. Активиста во вторник признали виновным в «повторном нарушении порядка» при организации митинга. Ещё к 15 суткам Навального приговорили за неповиновение сотрудникам полиции; но эти сроки не суммируются. Защита, как ожидается, обжалует постановление.
Навальный: 30+15 = 30
Навальный: 30+15 = 30
Дело касается акций протеста 5-го мая, накануне инаугурации Владимира Путина. Алексей Навальный призвал выйти на улицы всех, кто не голосовал за действующего президента России под лозунгом «Он нам не царь!». В одной только Москве были задержаны около 300 человек, включая самого Навального.