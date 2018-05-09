В очередь на лазер

Георг Корг, ведущий исследователь: "Центр ELI Beamlines - это прежде всего научная площадка, где проводятся фундаментальные исследования. Они касаются целого ряда направлений, мы объединяем их термином "фотоновые отрасли". Мы генерируем фотоны и используем эти частицы в дальнейших разработках. В нашем центре действует единый канал, через который исследователи, люди могут вносить научные предложения. Мы рассмотрим их, поставим в лист ожидания исходя из приоритетности, затем исследователи по очереди будут получать доступ к лазеру на определенное время. Это бесплатно, и так они смогут решить свои научные задачи. В нашем центре - три очень интересных лазера. И еще одна установка, которую мы собираемся ввести в эксплуатацию в следующем году. Это - лазер с мощностью 10 пентаватт, он не имеет аналогов в мире. В этом здании - 35 тысяч кубометров бетона, 10 тысяч тонн металла - больше, чем в Эйфелевой башне. Как видите, наш центр - очень мощная, устойчивая конструкция, как раз то, что нужно для исследований и экспериментов которыми мы занимаемся. Каждый день мы делаем что-то новое - производим новые материалы, совершенствуем лазеры, вот недавно мы вышли в сеть, становимся ближе к нашим заказчикам, и это позволяет нам гордиться собой чуть-чуть больше".