В Чехии готовятся запустить мощнейший лазер в мире

В местечке Дольны Брезаны в Чехии, напоминающим открытку, завершается работа над самым мощным лазером в мире. Проект частично засекречен, что увеличивает интерес к нему со стороны научного сообщества. Съемка установки запрещена, однако от коротких комментариев участники проекта не отказываются.

Даниэле Маргароне, ведущий исследователь центра Eli Beamlines: "Меня зовут Даниэеле, я - итальянский исследователь, последние 10 лет тружусь в Чехии. Я - участник проекта строительства самого мощного в мире лазера. И это захватывающая работа!"

В Дольны Брезаны находится одна из трех важнейших европейских лазерных площадок (две другие расположены в Румынии и Венгрии) - ELI Beamlines. Здесь для строительства самого мощного в мире лазера свои усилия и знания объединили 330 исследователей и инженеров со всей Европы и из других регионов. Работы ведутся в рамках патронируемого Евросоюзом проекта в 277 миллионов евро. 85% суммы оплачено из структурных фондов ЕС.

Бедрик Рас, научный координатор проекта: "Мы достраиваем 2 лазера с мощностью в 1 и 10 петаватт соответственно Это самые высокие показатели в секторе лазерных технологий на сегодня".

Однако уже завтра ученые собираются побить собственный рекорд: в ближайшие месяцы ожидается введение в эксплуатацию лазера с еще большей мощностью. Пока специалисты центра не спешат раскрывать карты журналистам: всему свое время. Съемки установки запрещены. Однако в будущем потенциал нового лазера смогут использовать другие команды исследователей, промышленные компании, частный бизнес. Причем практически бесплатно.

Даниэле Маргароне. ведущий исследователь центра Eli Beamlines: "Мы разрабатываем инновационную технологию ускорения ионов. Она, по замыслу, будет более экономичной и компактной по сравнению с имеющимися на сегодняшний день. Одна из областей потенциального применения нашего детища - лечение онкозаболеваний. Мы надеемся, что медики возьмут наш лазер на вооружение через 10-20 лет".