Баскская сепаратистская группировка ЭТА официально объявила о самороспуске. Организация, которая признана террористической в ряде стран мира, отказывается от любой деятельности, в том числе от участия в политике. «ЭТА полностью распустила все свои структуры», — говорится в заявлении, которое распространили представители группировки. Ранее лидеры сепаратистов объясняли такое решение тем, что, по их словам, организация изжила себя.
ЭТА официально объявила о самороспуске
ЭТА официально объявила о самороспуске
В 2011 ЭТА заявила об отказе от насилия, после чего сдала оружия и раскрыла правоохранителям расположение своих тайников. До этого организация публично отрекалась от террористических методов борьбы. В обращении, которое было опубликовано две недели, сказано, что группировка признаёт свою ответственность за десятилетия терроризма и сожалеет о содеянном. Цитата: «Мы хотим выразить уважение погибшим, раненым и пострадавшим от действий ЭТА».
Лидеры организации в настоящее время находятся в бегах, их обвиняют по делам о терроризме и об убийствах. Десятки предполагаемых участников ЭТА находятся за решёткой.