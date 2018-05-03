Баскская сепаратистская группировка ЭТА официально объявила о самороспуске. Организация, которая признана террористической в ряде стран мира, отказывается от любой деятельности, в том числе от участия в политике. «ЭТА полностью распустила все свои структуры», — говорится в заявлении, которое распространили представители группировки. Ранее лидеры сепаратистов объясняли такое решение тем, что, по их словам, организация изжила себя.