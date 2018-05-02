Афганистан: жизнь на фоне терактов

Начало недели ознаменовалось новым громким терактом в Кабуле: 25 человек погибли и еще около 50 получили ранения. Ответственной за вылазку взяла на себя группировка "Исламское государство".

Журналист Euronews Масуд Имани побывал на месте событий. В этот трагический день погибли несколько его коллег - западных и афганских журналистов.

Масуд Имани: Три дня назад я был с группой журналистов в Кабуле. Мы проживали в военном гарнизоне в пригороде афганской столицы. Мы делали репортаж о бойцах местного спецназа, которые проходят усиленные тренировки для противодействия талибам и другим экстремистам в Афганистане. Я познакомился со многими журналистами. Мы много разговаривали, атмосфера была очень дружеской. А буквально на следующий один из этих журналистов был убит в результате теракта.

Теса Арсилла: Помимо сотрудников СМИ в результате взрывов погибло также множество других людей...

Масуд Имани: Да, много гражданских лиц. И в этом весь драматизм ситуцаии. Страна находится в состоянии конфликта на протяжении последних 40 лет. И страдают от этого, в первую очередь, обычные люди. Страна уже принесла огромную жертву: в боях пали тысячи афганских солдат, жизни лишились десятки тысяч гражданских лиц, на ведение боевых действий тратятся миллиарды долларов. Но мира в стране так и нет.

Теса Арсилла: Каждый день люди просыпаются с мыслью, что вот сегодня может произойти новый теракт. Каково это?

Масуд Имани: Именно этот вопрос я и задавал людям. Каково это? И я получал очень простой ответ: каждое утро обычные афганцы покидают свои дома с мыслью, что вечером могут просто не вернуться к семье. Таково реальное положение дел в Афганистане сегодня.