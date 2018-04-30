В Афганистане хоронят жертв терактов. В результате двух взрывов в Кабуле погибли, по меньшей мере, 29 человек, девять из них — журналисты, в том числе фотокорреспондент Ша Мараи, который возглавлял фотобюро агентства AFP в столице Афганистана. Смертники привели в действие взрывные устройства в квартале Шаш Дарак, где расположены иностранные дипмиссии, а также штаб-квартира афганской разведки. Десятки человек получили ранения.