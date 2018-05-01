Мадридский "Реал" в третий раз подряд пробился в финал Лиги чемпионов, сломив по итогам двухматчевого полуфинального противостояния сопротивление "Баварии".
"Реальная" Лига чемпионов
"Реальная" Лига чемпионов
После мюнхенской победы в ответной встрече на "Сантъяго Бернабеу" "сливочные" пропустили первыми — ворота Кейлора Наваса поразил Йозуа Киммих. Однако ответный дубль Карима Бензема вывел вперед уже подопечных Зинедина Зидана. На 63-й минуте баварский нападающий Хамес Родригес сделал счет равным 2:2, а в оставшееся время гости несколько раз опаснейше угрожали воротам Наваса, но забить победный и квалификационный гол так и не смогли. Игра на выживание завершилась в пользу "Королевского клуба".
В финале "Реал" сыграет с победителем противостояния между итальянской "Ромой" и "Ливерпулем".