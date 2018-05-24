Лига чемпионов: в ожидании субботы

- Здравствуйте, мы приветствуем вас в преддверии финала футбольной Лиги чемпионов: в субботу "Реал" (Мадрид) и "Ливерпуль" встретятся в Киеве. Парни Зидана намерены завоевать этот трофей в третий раз подряд, а англичане попробуют им в этом помешать. С нами сегодня двое наших журналистов - Марк Дэвис из английской редакции "Евроньюс" и Ману Террадильос из испанской. Насколько вы уверены в игре футболистов ваших стран?

Ману Террадильос:

- Футболисты "Реала" имеют полное право чувствовать себя уверенно, у них прекрасный рейтинг, они доминировали в турнирах в последние годы. И ядро команды всё ещё не изменилось. Все видят в них фаворитов, потому что они обыграли такие знаменитые команды как "Бавария", "Ювентус", ПСЖ ... Поэтому люди видят в них фаворитов, и я думаю, они отдают себе в этом отчёт.

Марк Дэвис:

- Когда команда вашей страны попадает в финал Лиги чемпионов, вы должны быть уверены, что у неё есть шанс выиграть этот финал. Давайте посмотрим на результативность: наши забили множество голов, а голы - это основная валюта в футболе. Мы хорошо выступили в большинстве сыгранных нами матчах. И я думаю, что если посмотреть на "Реал" в этом сезоне, то его третье место в чемпионате Испании - Ла Лиге - разочаровывает. Они вылетели из Кубка короля, и они выглядели великолепно далеко не во всех матчах Лиги чемпионов. Так что у "Реала" есть свои слабые стороны, и команда уже не такая грозная, какой была два сезона тому назад.

Паула Вилаплана:

- С одной стороны - Роналду, Бэйл, Бензема, с другой - Мо Салах, Фирмино и Мане. У кого, по-вашему мнению, лучшая тройка нападающих?

Ману Террадильос:

- У "Реала" есть Криштиану, который забил 15 мячей, в то время как Салах забил 10 мячей, а это значит, что нужно будет 1,5 Салаха, чтобы забить столько же голов, что и Криштиану. Но ведь дело не только в этих трёх игроках - вон Гарет Бэйл в последних матчах отлично проявил себя, а там ещё есть Асенсио, и Иско. И все вместе наши игроки смогут склонить ход встречи в свою пользу.

Марк Дэвис:

- Отрадно, что вы приводите такую статистику - "полтора Салаха", чтобы сравняться с Роналду. Но думаю, что самая значимая статистика в Лиге чемпионов - число забитых в этом году голов. У "Ливерпуля" 40 голов - в среднем 3,3 гола за матч. "Реал" поражал цель 30 раз - это в среднем по 2,5 гола за каждый матч. Я думаю, что чисто с точки зрения результативности у "Ливерпуля" уже есть преимущество над Мадридом. У них есть Марсело, Рамос, Криштиану Роналду. Они выиграли больше трофеев, чем я съел горячих обедов. У них есть опыт, они знают, как выгрывать в финале. "Ливерпуль" - это команда, и своей монолитностью она превосходит сумму отдельно взятых игроков.

Паула Вилаплана:

- Ману и Марк, каковы ваши прогнозы?

Ману Террадильос:

- Я думаю, что это будет очень упорный матч, но думаю, что Мадрид -"лос бланкос" - выиграют 3-1 или 2-0 .

Марк Дэвис:

- Я не буду предсказывать, кто выиграет. Но я думаю, что в матче, который состоится в субботу вечером, придётся назначить дополнительное время. А это ещё 30 напряжённых минут игры. И если до этого мы с Ману были наполовину седые - то, боюсь, после этой игры мы поседеем окончательно.

Паула Вилаплана:

- Ну, что ж, дождёмся субботы и увидим! Большое спасибо и удачи вам!