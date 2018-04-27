НАТО определяет стратегию в отношении России

Спустя всего 12 часов после назначения на должность госсекретаря США, Майк Помпео прибыл в Брюссель на встречу глав МИД стран-членов НАТО. "Новый рекорд", - отметил генсек альянса Йенс Столтенберг. Помпео в свою очередь заявил о значимости выбора для своего первого путешествия в Европу в новой должности.

Майк Помпео, госсекретарь США: "Работа, проделанная сегодня здесь бесценна, у нас большие цели, эта миссия имеет для США важное значение. Президент (Дональд Трамп) очень хотел, чтобы я был здесь."

Столтенберг обсудил с Помпео вопросы, связанные с Россией. Стороны согласились с тем, что с Российской Федерацией нужно продолжать диалог, сдерживая при этом, "угрозы со стороны Москвы".

Йенс Столтенберг, генсек НАТО: "Мы не находимся в состоянии холодной войны. Но у нас нет и стратегического партнерства, которое мы пытались построить после холодной войны. Так что, это нечто совершенно новое. Поэтому странам НАТО необходимо быть крепкими, сильными, но в то же время держать открытыми каналы для диалога с Россией."

Если относительно российской тематики члены НАТО, похоже находят консенсус, то вопрос, касающийся увеличения военных расходов, на чем настаивает Помпео, пока остается открытым.

Корреспондент euronews Дэймон Эмблинг передает из Брюсселя:

"Спешному прибытию Помпео в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе европейские союзники США придают огромное значение. Слова поддержки Помпео альянсу - позитивный сигнал для НАТО после критики в его адрес со стороны американского президента Дональда Трампа. Помпео прибыл в Брюссель незадолго до саммита НАТО (он пройдет в июле), на котором лидеры альянса должны договориться о большем сдерживании России, страны, которой Вашингтон уделяет много внимания."