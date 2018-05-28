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Польша

Польша: угроза с востока и база США

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Польша: угроза с востока и база США

Польша: угроза с востока и база США
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Польша, по некоторым данным, хочет разместить на своей территории постоянную военную базу США. Правительство готово выделить на эти цели до двух миллиардов евро, — говорится в публикации новостного портала Onet.

Издание представило 40-страничный документ с подробным изложением инициативы. В тексте сказано, что польское командование особенно обеспокоено безопасностью в районе границы с Литвой: в случае войны этот участок может быть использован как коридор из Белоруссии в Калининградскую область.

Публикация Onet появилась в разгар работы Парламентской ассамблеи НАТО. Одной из главных её тем стали как раз угрозы со стороны России и защита от них.

В Москве заявляют, что появление в Польше постоянной военной базы США приведёт к обострению обстановки в Европе. Кремль называет подобные решения экспансией НАТО и грозит встречными мерами ради восстановления баланса сил.

Видеомонтаж • Андрей Позняков

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