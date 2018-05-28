Польша: угроза с востока и база США

Польша, по некоторым данным, хочет разместить на своей территории постоянную военную базу США. Правительство готово выделить на эти цели до двух миллиардов евро, — говорится в публикации новостного портала Onet.

Издание представило 40-страничный документ с подробным изложением инициативы. В тексте сказано, что польское командование особенно обеспокоено безопасностью в районе границы с Литвой: в случае войны этот участок может быть использован как коридор из Белоруссии в Калининградскую область.

Публикация Onet появилась в разгар работы Парламентской ассамблеи НАТО. Одной из главных её тем стали как раз угрозы со стороны России и защита от них.