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США

Макрон: необходимо уважать суверенитет Ирана

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Макрон: необходимо уважать суверенитет Ирана

Макрон: необходимо уважать суверенитет Ирана
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REUTERS/AARON P. BERNSTEIN
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Франция поддерживает давление США на Северную Корею, но в отношении Ирана призывает действовать более осмотрительно. В среду президент Эммануэль Макрон выступил в Конгрессе США. Своей речью, которая неоднократно прерывалась аплодисментами, Макрон фактически завершил трехдневный визит в Америку.

Точка зрения

"Не будем повторять предыдущих ошибок, допущенных на Ближнем Востоке"

Эммануэль Макрон Президент Франции

"Мы должны уважать суверенитет наций, в том числе Ирана. Давайте не будем повторять предыдущих ошибок, допущенных в регионе", - заявил президент Франции. Он подчеркнул, что стремление США лишить Иран доступа к ядерным вооружениям, не должно привести к новой войне на Ближнем Востоке.

Вместе с тем Макрон считает оправданными усилия Вашингтона по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. "Мы сталкиваемся не только с терроризмом, но и с куда более опасным явлением в лице Пхеньяна - угрозой распространения ядерного оружия. Поэтому мы считаем оправданным давление на Северную Корею", - отметил французский лидер.