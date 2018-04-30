Как Макрон Путину звонил

Эммануэль Макрон выложил на своей странице в Twitter видеозапись телефонного разговора с Владимиром Путиным. Президент Франции позвонил своему российскому коллеге с борта самолёта перед вылетом в Австралию, а речь шла о ядерной сделке с Ираном.

Ранее в ходе своего визита в США Макрон пытался убедить президента Дональда Трампа не отказываться от заключённого с Тегераном соглашения. Стороны сошлись на компромиссном варианте: расширить старую договорённость, не отменяя её. В частности, предлагается, чтобы документ затрагивал не тоьлко ядерную программу Ирана, но и баллистическую. В противном случае Трамп грозит выйти из соглашения. . В январе он дал своим европейским партнерам 4 месяца на то, чтобы пересмотреть параметры сделки.

Москва, один из гарантов соглашения, считает, что альтернативы ему нет, и что усомнившись в нём Вашингтон может открыть ящик Пандоры. Тегеран уже пообещал в ответ возобновить свою ядерную программу и форсировать разработки баллистического оружия.