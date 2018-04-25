Донорская конференция по Сирии без прорыва

В Брюсселе без прорыва завершилась вторая международная донорская конференция по Сирии по эгидой ЕС И ООН. Ее участники подтвердили, что военного решения конфликта в этой стране быть не может. Выступая на конференции, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил, что Брююсель не пригласил на встречу официальный Дамаск.

Глава дипломатии ЕС Федерики Могерини заявила: "Военная победа может быть одержана, и мы видим, как некоторые игроки как раз следуют такой стратегию, но что же дальше? Что произойдет через месяц? Через два месяца? Через год? Группировка ИГИЛ может вернуться, страна не будет восстановлена. Также, исходя из прагматических соображений, кому вы дадите деньги? Реалистично ли думать, что любой международный институт предоставит деньги Башару Асаду?"