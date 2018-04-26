Россия: видео «белых касок» — инсценировка

У России есть доказательства того, что видеоролик «белых касок» о недавней химической атаке в сирийской Думе — инсценировка, а следовательно и обвинения в адрес Дамаска и Москвы — беспочвенны. Об этом заявил заявил постпред при ОЗХО Александр Шульгин.