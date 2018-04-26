У России есть доказательства того, что видеоролик «белых касок» о недавней химической атаке в сирийской Думе — инсценировка, а следовательно и обвинения в адрес Дамаска и Москвы — беспочвенны. Об этом заявил заявил постпред при ОЗХО Александр Шульгин.
Россия: видео «белых касок» — инсценировка
Россия: видео «белых касок» — инсценировка
Представители России привезли в штаб-квартиру организации в Гааге 17 свидетелей из Сирии, в том числе троих детей и врачей, работавших в Думе. Однако представители США, Великобритании и Франции отказались придти на брифинг с их участием.
«Казалось бы, здравый смысл говорил: надо дождаться, пока эксперты во всём разберутся, посмотрят на месте, „пощупают“ всё своими руками. Но США, Великобритания и Франция, не дожидаясь даже начала работы инспекторов, заявили: для них всё ясно, вина президента Асада не вызывает сомнений», — заявил Шульгин.
Представители России подчеркнули, что надеются на беспристрастный доклад экспертов ОЗХО, которые сейчас работают в Думе.
Жертвами химической атаки 7-го апреля, по поступавшим сообщениям, могли стать несколько десятков человек, включая детей.
Кадры, ставшие одной из главных причин ракетного удара западной коалиции по Сирии, были опубликованы за несколько дней до того, как Дума полностью оказалась в руках правительственных войск.