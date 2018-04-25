Макрон призвал Трампа заключить новую сделку с Ираном

Встречи президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона не привели к конкретным результатам относительно дальнейшего участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Одной из целей визита Макрона в Вашингтон было сохранение соглашения с Ираном, из которого угрожает выйти Трамп.