Встречи президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона не привели к конкретным результатам относительно дальнейшего участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Одной из целей визита Макрона в Вашингтон было сохранение соглашения с Ираном, из которого угрожает выйти Трамп.
Макрон призвал Трампа заключить новую сделку с Ираном
Макрон призвал Трампа заключить новую сделку с Ираном
Глава Белого дома лишь ограничился серией жестких заявлений в адрес Тегерана, а французский лидер отметил, что готов работать с США над новым договором по иранской ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп:
"Шанс есть, но никто не знает, что я буду делать 12-го мая, хотя, господин президент, у вас есть неплохая идея, но мы посмотрим. Посмотрим, сделаю ли я то, что ожидают некоторые люди. Посмотрим, можно ли создать новую сделку с прочной основой, потому что нынешняя сделка - с разрушенным фундаментом".
Несмотря на очевидные разногласия по иранскому вопросу, Макрон, по мнению аналитиков, смог наладить прочные отношения с Трампом, в отличие от ряда других европейских лидеров. Его трехдневный визит должен завершиться выступлением в Конгрессе США.