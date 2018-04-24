Сирийская правительственная армия и её союзники начали наступление в окрестностях лагеря палестинских беженцев Ярмук к югу от Дамаска. Этот район считается последним оплотом боевиков группировки «Исламское государство» в непосредственной близости от сирийской столицы.
Последний оплот ИГ под Дамаском
Последний оплот ИГ под Дамаском
Военные докладывают, что уже взяли под контроль несколько кварталов. В операции активное участие принимает авиация, в том числе ВКС России.
Сообщается, что ранее представители умеренных оппозиционных группировок согласились сложить оружие и выехать в зону деэскалации в районе Идлиба. Однако исламисты из ИГ отвергли предложения переговорщиков, после чего началась операция.
В ООН выражают обеспокоенность судьбой гражданских в Ярмуке. По данным Организации, в самом лагере и его окрестностях остаются около 12 тысяч палестинцев.