G7 против российской внешней политики

Страны «Большой семерки» осуждают Россию за её внешнюю политику и грозят Москве новыми санкциями. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи министров иностранных дел и обороны стран-членов международного клуба в Торонто. По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, участники переговоров «разделяют глубокую озабоченность неприемлемым поведением России».

Список претензий к Москве достаточно велик. Её обвиняют в химической атаке в Великобритании, в результате которой был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль, в пособничестве «преступлениям режима Асада», в незаконной аннексии и оккупации Крыма, в развязывании войны на востоке Украины. Фриланд упомянула обвинения во вмешательстве в выборы и в организации кампаний по дезинформации граждан. В списке упоминают войну в Грузии и ситуацию в Молдавии.

Представители стран «Большой семерки» и ЕС договорились о создании рабочей группы для наблюдения за поведением России на международной арене. Речь идёт о подготовке совместных действий в ответ на внешнюю политику Москвы. Участники встречи согласовали и возможность ужесточения санкций против России в случае, если она не выполнит в полной мере Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал заявление стран «Большой семёрки» «русофобским». Он пообещал вести переговоры: «Будем терпеливо отстаивать свою позицию, подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость подобной линии».

Тем временем, Госдума готовит очередные контр-санкции в ответ на новые ограничения со стороны США. Их собираются принять до конца весны. Наряду с этим разрабатывают закон об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций в России. С такой инициативой выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как и кого конкретно хотят преследовать по этому закону, пока не уточняется.