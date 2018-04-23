Пятикратный победитель Лиги чемпионов против команды, которая более тридцати лет не выходила в полуфинал турнира. В этот вторник возобновляется борьба за главный клубный трофей европейского футбола. "Ливерпуль" примет у себя "Рому". В четвертьфинале подопечные Юргена Клоппа встречались с другой английской командой, которая до этого тура считалась одним из фаворитов, – с "Манчестер Сити". Но итог двух матчей оказался для "горожан" разгромным – 1:5. Два гола за "Ливерпуль" забил Мохаммед Салах, в начале этой недели получивший награду как лучший игрок года в Английской премьер-лиге.
Лига чемпионов: борьба за финал начинается
Лига чемпионов: борьба за финал начинается
Юрген Клопп, тренер "Ливерпуля": "Для "Ромы" и для нас полуфинал - большое событие. Мы к такому не привыкли. У нас нет опыта, и это нехорошо. Но зато вы сможете увидеть волнение обеих команд. В положительном смысле. Именно таким футбол и должен быть".
"Рома" – команда, которая сотворила главную сенсацию на этом турнире. Первая игра против "Барселоны" завершилась со счетом 4:1 в пользу "сине-гранатовых". Притом римляне дважды забили в свои ворота. После матча мало у кого оставались сомнения в том, кто выйдет в полуфинал. Но на своем поле "Рома" смогла отыграть три мяча, а подопечным Эрнесто Вальверде так и не удалось поразить ворота соперника.