Лига чемпионов: борьба за финал начинается

Пятикратный победитель Лиги чемпионов против команды, которая более тридцати лет не выходила в полуфинал турнира. В этот вторник возобновляется борьба за главный клубный трофей европейского футбола. "Ливерпуль" примет у себя "Рому". В четвертьфинале подопечные Юргена Клоппа встречались с другой английской командой, которая до этого тура считалась одним из фаворитов, – с "Манчестер Сити". Но итог двух матчей оказался для "горожан" разгромным – 1:5. Два гола за "Ливерпуль" забил Мохаммед Салах, в начале этой недели получивший награду как лучший игрок года в Английской премьер-лиге.