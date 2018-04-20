Король Свазиленда Мсвати III объявил о переименовании своей страны, объяснив, что из-за прежнего названия её слишком часто путали со Швейцарией. Теперь на карте Южной Африки появляется Королевство Эсватини — в переводе с языка свати это название переводится как «земля свази».
Свазиленд переименовали, чтобы его не путали со Швейцарией
Свазиленд переименовали, чтобы его не путали со Швейцарией
Точка зрения
Всякий раз, когда мы выезжаем за границу, люди называют нас Швейцариейкороль Свазиленда
С заявлением о переименовании страны Мсвати III выступил в ходе празднования его 50-летия, которое совмещено с отмечанием 50-й годовщины независимости Свазиленда. Реформу называют внезапной, хотя монарх и раньше называл своё королевство Эсватини, в том числе, в ходе официальных выступлений. Так он говорил о своей стране, в частности, перед Генеральной ассамблеей ООН.