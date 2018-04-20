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Свазиленд

Свазиленд переименовали, чтобы его не путали со Швейцарией

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Свазиленд переименовали, чтобы его не путали со Швейцарией

Свазиленд переименовали, чтобы его не путали со Швейцарией
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Reuters
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Король Свазиленда Мсвати III объявил о переименовании своей страны, объяснив, что из-за прежнего названия её слишком часто путали со Швейцарией. Теперь на карте Южной Африки появляется Королевство Эсватини — в переводе с языка свати это название переводится как «земля свази».

Точка зрения

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Мсвати III король Свазиленда

С заявлением о переименовании страны Мсвати III выступил в ходе празднования его 50-летия, которое совмещено с отмечанием 50-й годовщины независимости Свазиленда. Реформу называют внезапной, хотя монарх и раньше называл своё королевство Эсватини, в том числе, в ходе официальных выступлений. Так он говорил о своей стране, в частности, перед Генеральной ассамблеей ООН.