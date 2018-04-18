Starbucks перевоспитывается

29 мая Starbucks намерен закрыть во второй половине дня 8 000 кофеен, чтобы провести серию тренингов для персонала.

Цель - предотвращение возможных проявлений расовой дискриминации. Генеральный директор компании Кевин Джонсон уже принес извинения за инцидент в Филадельфии, когда посетителей, афроамериканцев, которые ничего не заказывали, а ждали приятеля, арестовывать приехал полицейский патруль.

Было заявлено, что случившееся в кофейне Starbucks может произойти и в других местах досуга, действия Starbucks по обучению персонала должны быть, как выразился Джонсон, "частью решения этой проблемы".

Его точку зрения поддержали.

В частности, Джефф Томасуло, владелец инвестиционной компании Vespula Capital, отметил, что "нужно воспитывать и обучать сотрудников в духе неприятия расизма, это должно стать букварем для всех".

"Мне кажется, что решение закрыть кофейни Starbucks, чтобы провести тренинги персонала - отличная идея. Но, как я думаю, ее нужно расширить, потому что это корневая часть нашей жизни - жизни белых американцев, черных американцев, американцев азиатского происхождения или тех, кто имеет южноамериканские корни. Я бы распространил такой тренинг на все американские дома и семьи", - говорит этот завсегдатай одной из кофеен, входящих в сеть.

На сколько именно часов Starbucks закроет в этот день кофейни, не сообщается.