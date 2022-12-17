США: бастуют работники Starbucks

Бастующие работники Starbucks перекрыли головной магазин сети кофеен в Сиэтле, начав первый день стачки, которую намерены продолжать трое суток в рамках усилий по объединению в профсоюзы.

В забастовке, самой продолжительной за последний год и второй за месяц, принимают участие более 1000 бариста в 110 магазинах Starbucks. В одних случаях они будут полностью закрыты, в других менеджеры и некоторые работники продолжат обслуживать посетителей.

Акция протеста началась в День красной чашки Starbucks, когда компания дарит многоразовые чашки тем, кто заказывает праздничный напиток. С конца прошлого года более 264 из 9000 магазинов Starbucks в США проголосовали за объединение в профсоюзы. Против этого выступает руководство компаниия.