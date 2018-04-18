Facebook могут заблокировать в России до конца года

Российские власти до конца года могут заблокировать Facebook. Этот вопрос будет решаться по итогам проверки Роскомнадзора, если социальная сеть не выполнит ряд требований, — рассказал в интервью «Известиям» глава ведомства Александр Жаров. Речь идёт, в частности, о переносе баз данных россиян на серверы в Россию и об удалении всей информации, которую российские власти объявляют запрещённой. Блокировку популярных ресурсов в Роскомнадзоре рассматривают как альтернативу наказанию пользователей за доступ к запрещённой информации.
Интервью Жарова опубликовано на фоне попыток заблокировать мессенджер Telegram, ради чего в чёрные списки добавили более 15 миллионов интернет-адресов. Это привело к многочисленным жалобам на сбои в работе сторонних электронных ресурсов, в том числе интернет-магазинов, онлайн-игр, сервисов Microsoft и сетей Playstation.
Правозащитная организация «Агора» получила более 70 обращений от компаний, которые пострадали из-за действий Роскомнадзора. Юристы обещали помочь им подготовить жалобы, в том числе в Европейский суд по правам человека. За блокировку «Телеграма» Россию раскритиковало Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Официальный представитель организации Руперт Колвилл назвал решение суда об ограничении доступа «непропорциональным ответом».
На фоне борьбы с «Телеграмом» оказались доступны сайты, которые долгое время были заблокированы. Среди них ресурсы, признанные экстремистскими за распространения агитации террористической группировки «Исламское государство», и файлообменники, закрытые за нарушение авторских прав.
Сообщения о многочисленных сбоях в работе электронных сервисов, по словам Жарова, почти в 100% случаев «не соответствуют действительности». В Роскомнадзоре уверены, что добьются своего, «не сломав Интернет». При этом чиновники грозят владельцам большинства заблокированных IP-адресов — Amazon и Google — лишением возможности работы в России, если они не перестанут сотрудничать с «Телеграмом».
Основатель Telegram Павел Дуров, тем временем, объявил о начале Цифрового Сопротивления. Он пообещал выделить миллионы долларов на гранты для администраторов proxy и vpn-сервисов. В Роскомнадзоре утверждают, что готовы помешать работе наиболее популярных ресурсов, , которые будут помогать обходить блокировки в России.