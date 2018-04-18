Королева Великобритании Елизавета II оплакивает смерть своего последнего уэльского корги. 15-летнего пса по кличке Уиллоу усыпили в Уиндзорском замке, — пишет The Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце.
Умер последний корги Елизаветы II
Умер последний корги Елизаветы II
В публикации сказано, что у собаки был рак. Уиллоу был потомком корги по кличке Сьюзан, которую Елизавете на 18 лет подарили её родители. Питомец считался живым символом, который связывал 91-летнюю королеву с её прошлым.
Долгие годы Елизавета разводила корги, и, по словам собеседника издания, смерть последней собаки стала важной и чрезвычайно трагической вехой в жизни Её Величества.