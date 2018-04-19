Что делать с мусором, как обеспечить кибербезопасность и кто станет преемником королевы Великобритании Елизаветы II — эти вопросы звучат в Букингемском дворце, на саммите глав правительств Содружества наций.
Елизавета II хочет уступить сыну пост главы Содружества наций
Елизавета II хочет уступить сыну пост главы Содружества наций
Проблему выбора нового главы ассоциации в своём выступлении затронула сама Елизавета II, предложив назначить на этот пост её сына принца Чарльза. «Я искренне желаю, чтобы Содружество и дальше обеспечивало стабильность и преемственность для будущих поколений, и чтобы однажды было решено, что принц Уэльский возьмёт на себя важную работу, которую в 1949 году начал мой отец», — заявила королева.
Вопрос о необходимости выбора нового главы Содружества активно обсуждался в Великобритании в преддверии саммита, который Лондон принимает впервые за два десятилетия. Глава МИД Борис Джонсон и лидер лейбористов Джереми Корбин настаивали на том, что страны-участницы ассоциации должны сами решить эту проблему, а не назначать автоматически на этот пост принца Чарльза. До этого в прессе неоднократно появлялись публикации о стремлении 91-летней королевы постепенно передать старшему сыну все свои полномочия.