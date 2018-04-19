Елизавета II хочет уступить сыну пост главы Содружества наций

Что делать с мусором, как обеспечить кибербезопасность и кто станет преемником королевы Великобритании Елизаветы II — эти вопросы звучат в Букингемском дворце, на саммите глав правительств Содружества наций.

Проблему выбора нового главы ассоциации в своём выступлении затронула сама Елизавета II, предложив назначить на этот пост её сына принца Чарльза. «Я искренне желаю, чтобы Содружество и дальше обеспечивало стабильность и преемственность для будущих поколений, и чтобы однажды было решено, что принц Уэльский возьмёт на себя важную работу, которую в 1949 году начал мой отец», — заявила королева.

Вопрос о необходимости выбора нового главы Содружества активно обсуждался в Великобритании в преддверии саммита, который Лондон принимает впервые за два десятилетия. Глава МИД Борис Джонсон и лидер лейбористов Джереми Корбин настаивали на том, что страны-участницы ассоциации должны сами решить эту проблему, а не назначать автоматически на этот пост принца Чарльза. До этого в прессе неоднократно появлялись публикации о стремлении 91-летней королевы постепенно передать старшему сыну все свои полномочия.