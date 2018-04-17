Парламент Армении 17 апреля избрал Сержа Саргсяна новым премьер-министром республики. В результате открытого голосования, за единственного кандидата проголосовали 77, против - 17 из голосовавших депутатов.
Серж Саргсян избран премьер-министром Армении
Серж Саргсян избран премьер-министром Армении
Массовые акции протеста против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром не утихают уже пятый день. Ранее в Ереване произошли столкновения с полицией, сотрудники правоопорядка применили слезоточивый газ. Сообщается о десятках пострадавших.
Три года назад Армения провела конституционную реформу и начала переход к парламентской форме правления. По новой Конституции республики глава правительства фактически является главой исполнительной власти. Серж Саргсян занимал пост президента 10 лет. Его сменил бывший посол Армении в Великобритании Армен Саркисян.
Протестующие с улиц не расходятся. Оппозиция призывает к блокировке транспортных сетей Еревана и других городов. В акциях гражданского неповиновения принимают участие тысячи граждан. Оппозиционный политик и лидер фракции "Елк" Никол Пашинян объявил о начале "народной революции".