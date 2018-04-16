В Ереване прошли массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Политик занимал должность главы государства 10 лет.
В Ереване прошли массовые протесты против Сержа Саргсяна
В Ереване прошли массовые протесты против Сержа Саргсяна
Несколько тысяч протестующих перекрыли дороги в центре армянской столицы, сообщается о перебоях в работе общественного транспорта. Полиция заблокировала доступ к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.
Местные журналисты сообщают, что в результате взрыва шумовых гранат несколько протестующих, а также сотрудники правоопорядка получили ранения и были госпитализированы.
Лидер оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян в результате ранений также был доставлен в больницу.
Протесты в Ереване не утихают уже третий день. Накануне правящая Республиканская партия Армении официально выдвинула кандидатуру Сержа Саргсяна на выборах нового премьер-министра страны, которые пройдут 17 апреля.
В начале этого года Армения начала переход к парламентской форме правления.