Россия следов химоружия не нашла

В понедельник военные врачи из центра по примирению враждующих сторон посетили госпиталь в этом населенном пункте. По их словам, никаких признаков химического отравления у пациентов выявлено не было, вопреки утверждениям "Белых касок".

"В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие с поражением отравляющими веществами типа зарин и хлор в госпиталь не поступали", - сообщил начальник войск РХБЗ российской группировки в Сирийской Арабской Республике Александр Родионов.

На минувших выходных ряд неправительственных организаций сообщили, что в городе Дума в районе Восточной Гуты 8 апреля было применено химоружие. По непроверенным погибли десятки человек, множество детей.

Сирия и Россия готовы незамедлительно обеспечить специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доступ к району предполагаемого применения боевых отравляющих веществ, сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

В ответ США призвали СБ ООН вновь создать независимый механизм расследования обстоятельств предполагаемых химических атак в Сирии. При этом в Вашингтоне дали понять, что готовы и к односторонним мерам против сирийского режима.

"Мы достигли того момента, когда мир должен увидеть, что правосудие свершилось. Это войдет в историю либо как момент, когда Совет Безопасности выполнил свой долг, либо продемонстрировал полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае США отреагируют", - сказала представительница США Никки Хейли.