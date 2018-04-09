Виктор Орбан празднует победу

Премьер-министр Венгрии и председатель партии "Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан объявил о победе нынешней правящей коалиции на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах.

Политический блок партии Орбана и Христианско-демократическая народная партия получили конституционное большинство (это две трети депутатских мандатов).

"При таких результатах нельзя не вспомнить старую поговорку: нужно быть скромнее, потому что у вас для этого есть очень веская причина", - пошутил Виктор Орбан.

Второе место получило движение "За лучшую Венгрию", известное как "Йоббик", с его лидером Габором Воной , у них 20 % голосов, что дает им 26 депутатских кресел.

Третьими финишировали социалисты.

"Наша страна, наша Венгрия находится лишь в самом начале избранного пути. Мы пойдем этой дорогой все вместе", - призвал своих сторонников венгерский премьер-министр.

"Тут, в штаб-квартире победившей на выборах коалиции сейчас праздник. Мало кто даже здесь ожидал подобные результаты, которые иначе, как очень успешными, назвать нельзя. Главный вопрос повестки дня: изменит ли Орбан свою антибрюссельскую риторику или нет", - сообщает из Будапешта журналист euronews Аттила Мадьяр.