Армен Саркисян вступил в должность президента Армении

Саркисян стал седьмым президентом Армении и первым главой государства, избранным парламентом страны, а не в ходе общенародного голосования. Выборы состоялись 2 марта. За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против - 10.

В 2015 году в Армении была проведена конституционная реформа, в результате которой страна перешла к парламентской форме правления. Власть отныне сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

В ходе инаугурации Саркисян заверил, что "Армения будет проводить политику мирного урегулирования", в том числе карабахского конфликта, посредством переговорного процесса. Он также отметил, что новые власти Армении продолжат борьбу с коррупцией и социальным неравенством в стране.