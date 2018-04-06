США ввели санкции против российских олигархов

В черном списке фигурирует и Кирилл Шамалов, которого Минфин США впервые официально называет супругом дочки президента Владимира Путина Катерины Тихоновой. Ранее данные о семейных связях Шамалова и Путина распространялись в рамках журналистских расследований. Как отмечают в американском Минфине, «его состояние значительно увеличилось после свадьбы, за 18 месяцев он приобрёл большую часть акций компании «Сибур»»

В официальном заявлении Минфина США указаны основания для введения ограничительных мер в отношении каждого из предпринимателей, объявленных олигархами. Про Дерипаску, например, пишут, что он прямо или косвенно действовал в интересах «высокопоставленного чиновника правительства Российской Федерации». Ротенберг-младший попал в списки из-за активности в российской энергетике как владелец 79% компании «Газпром Бурение». В Минфине напоминают, что ранее в санкционные списки попали отец и дядя предпринимателя Аркадий и Борис Ротенберги.

В Минфине США считают, что предприниматели должны отвечать за действия правительства, которому они обязаны своими капиталами:

«Российское правительство работает на непропорциональное обогащение олигархов и властных элит. Российское правительство проводит злонамеренную политику по всему миру... Российские олигархи и элиты, которые извлекают выгоду из этой коррумпированной системы, больше не могут быть освобождены от последствий дестабилизирующих действий своего правительства».

Наряду с миллиардерами под санкции попали и компании, которые с ними связывают. Среди них уже упомянутые группа «Ренова», «Газпром Бурение», а также «ГАЗ», «Русал» и EN+.

Отдельно упомянуты государственные структуры: их внесли в черные списки из-за сирийской кампании. В вину России ставят поддержку режима президента Башара Асада, продажу оружия сирийской правительственной армии и гибель гражданского населения в результате операций союзников Москвы. Ограничения на ведение финансовой деятельности в США и с участием американских компаний распространяются, в частности, на Рособоронэкспорт.

Замыкают новый санкционный список 17 «чиновников правительства». Тут вместе оказались председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, член совета директоров «Газпромнефти» Сергей Фурсенко, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель «Росгвардии» Виктор Золото, сенатор Константин Косачёв и другие.